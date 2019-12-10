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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 07:28

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Terör örgütü 'ya karşı operasyonlarında hız kesmeyen Türk askeri, zorlu şartlara rağmen gösterdiği büyük kararlılığı teröristlerin gözünü korkutuyor.

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü 'ya yönelik operasyonları kış aylarının zorlu şartlarında da hız kesmeden devam ediyor.

PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, bölgedeki yoğun kar yağışına ve eksi derecedeki soğuğa rağmen teröristleri tek tek etkisiz hale getirmek için çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Zorlu kış şartlarında, dondurucu soğuk ve kar yağışı altında Mehmetçik nöbetini sürdürüyor.

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