Antalya'da kırmızı alarm! Antalya'da bugün okullar tatil mi? 11 Aralık Antalya MEB, Valilik duyuru geldi mi?

Antalya'da bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Aralık Çarşamba günü Antalya için kırmızı alarm verid. Antalya için yapılan 'kırmızı kodlu' sağanak yağış uyarısının ardından il merkezi ve 6 ilçede en üst düzeyde tedbirler alındı. Hava durumu uyarıları sonrası Antalya'da öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağı yönünde araştırmalara başladılar. Peki, Antalya'da bugün okullar tatil mi? 11 Aralık Antalya MEB, Valilik duyurusu var mı? İşte cevaplar...

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da bugün eğitim öğretim devam edecek. Valilik ve MEB tarafından okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.