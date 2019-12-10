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  • 10.12.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:53

Terör örgütü 'lıların çocuklarını silahlandırıp terör eylemlerinde kullanacak!

’nin Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkıştırdığı eli kanlı terör örgütü /’nin, ’lıların yüzlerce çocuğunu “el Hol” kampından “” kampına taşıdığı ortaya çıktı. Çocukların YPG tarafından silahlandırılıp, terör eylemlerinde kullanılmasından endişe ediliyor.

YPG DEAŞ'lıların çocuklarından medet umuyor!

rejimi yanlısı gazetesinin haberine göre, terör örgütü /'nin 'nin kontrolünde 'lıların yüzlerce çocuğunu "el Hol" kampından "" kampına taşıdığını duyurdu.

Haberde, çocukların terör örgütü PKK/YPG tarafından silahlandırılıp, terör eylemlerinde kullanmasından endişe edildiğine yer verildi.

Haseke'de bulunan yerel kaynaklara dayandırılan haberde, çocukların 12 ile 14 yaş arasında olduğu, ABD'nin gözetiminde terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları silahlı eğitime tabi tutmalarının ihtimaller arasında olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, terör örgütü PKK/YPG'nin küçük yaştaki çocukları saflarına katmak üzere zorla kendi kamplarında topladığı bilgisine yer verildi.

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