Suriye rejimi yanlısı El Vatan gazetesinin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'nin kontrolünde DEAŞ'lıların yüzlerce çocuğunu "el Hol" kampından "Tel Aswad" kampına taşıdığını duyurdu.

Haberde, çocukların terör örgütü PKK/YPG tarafından silahlandırılıp, terör eylemlerinde kullanmasından endişe edildiğine yer verildi.

Haseke'de bulunan yerel kaynaklara dayandırılan haberde, çocukların 12 ile 14 yaş arasında olduğu, ABD'nin gözetiminde terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları silahlı eğitime tabi tutmalarının ihtimaller arasında olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, terör örgütü PKK/YPG'nin küçük yaştaki çocukları saflarına katmak üzere zorla kendi kamplarında topladığı bilgisine yer verildi.