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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 13:55

Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına seferberlik çağrısı

Başkan Erdoğan, Sosyal İşler Bakanları Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İslam dünyasına seslenerek "Kadının ve çocuğun uğradığı ruhsal ve fiziksel şiddet sorununu" çözmek için seferberlik çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kadının ve çocuğun uğradığı ruhsal ve fiziksel şiddet sorununu bitirmeden, güçlü aile yapısını inşa edemeyiz. Hep birlikte bu konuda bir seferberlik başlatmalı, "Yaradılanı severiz yaradandan ötürü" anlayışıyla huzurlu bir toplum hedefimize süratle ulaşmalıyız.

Kendi aramızda kuracağımız güçlü işbirliği ve tecrübe paylaşımıyla, bu sıkıntının üstesinden çok daha rahat gelebileceğimize inanıyorum. Toplantımızda, bu konuda somut kararların alınacağını öğrenmekten memnuniyet duyuyorum.

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