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  • 10.12.2019 01:13
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 01:13

Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelere seslendi: Bu duruş çok asil bir duruş

Başkan , ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, 'daki evlat nöbetindeki annelere ilişkin "Bu duruş çok asil bir duruş. Anne kimdir, anne nedir diye tanımlayacak olursanız işte anne budur. O ahlaksızların kaçırılanlara karşı tavırlarını da gördük. Annelerden daha farklı bir yaklaşım beklenebilir mi? Parlamentoda kuru sıkı atanlar önce bunun hesabını verin." dedi.


Başkan , ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başkan Erdoğan, İl Başkanlığı Binası önünde evlat nöbetindeki ailelerle ilgili soruya da yanıt verdi. Erdoğan, evlat nöbetindeki annelerle ilgili soruya şu şekilde cevap verdi:

"Bu duruş çok asil bir duruş. Anne kimdir, anne nedir diye tanımlayacak olursanız işte anne budur. O ahlaksızların kaçırılanlara karşı tavırlarını da gördük. Annelerden daha farklı bir yaklaşım beklenebilir mi? Parlamentoda kuru sıkı atanlar önce bunun hesabını verin. Şimdi ili terk ettiniz, niye terk ettiniz kaçacak delik arıyorsunuz. Bunlar da inlere girecekler.

İki gün sonra 100 gün olacak. Temennim odur ki inşallah çok daha fazla ilerlemeden burada geri sayım başlar. İnşallah anneler yavrularına kavuşurlar. Biz de elimizden ne geliyorsa her türlü tedbiri alıyoruz, adımları da atıyoruz."

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