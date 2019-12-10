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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:27

Meteorolojiden kırmızı kodlu ilk uyarı! Antalya'da yarın 11 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Meteoroloji'den son dakika Antalya uyarısı geldi. vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Antalya’da havanın 17 derece, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı olması bekleniyor. Antalya'da başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetlenmesi ve Perşembe öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor. Peki Antalya'da yarın 11 Aralık Çarşamba okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve açıklama yaptı mı? İşte Antalya hava durumu uyarısı...

Antalya'da 11 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?

Antalya'da yarın 11 Aralık Çarşamba okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve MEB açıklaması var mı? Gibi sorular öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Burdur'un doğusuyla Isparta'nın güneyinde görülecek yağışların 11 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

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