Antalya'da yarın 11 Aralık Çarşamba okullar tatil mi? Antalya Valiliği ve MEB açıklaması var mı? Gibi sorular öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Burdur'un doğusuyla Isparta'nın güneyinde görülecek yağışların 11 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

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