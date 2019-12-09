Şırnak - Mardin kırsalındaki EYP patlamasına ilişkin açıklama yapan Şırnak Valiliği: 2 şehit 7 yaralı. Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. İşte şehit ve yaralı olan askerler isimleri memleketleri rütbeleri...

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