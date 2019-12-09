Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.12.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 13:48

- son dakika şehit ve yaralı olan askerler nedir?

- kırsalındaki sına ilişkin açıklama yapan : 2 şehit 7 yaralı. Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Şırnak - Mardin son dakika şehit ve yaralı olan askerler nedir? Detaylar haberimizde

Şırnak ve Mardin'den acı haber geldi! Şehitler var

Şırnak - Mardin kırsalındaki EYP patlamasına ilişkin açıklama yapan Şırnak Valiliği: 2 şehit 7 yaralı. Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. İşte şehit ve yaralı olan askerler isimleri memleketleri rütbeleri...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriŞırnak - Mardin son dakika şehit ve yaralı olan askerler isimleri memleketleri rütbeleri nedir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri