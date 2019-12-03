Selahattin Demirtaş hastanede Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da kalp spazmı geçirdiği iddia edildi. Yapılan sağlık kontrolünde tehlikeli bir durum görülmedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da kalp spazmı geçirdiği iddia edildi. Yapılan sağlık kontrolünde tehlikeli bir durum görülmedi. Buna rağmen dün daha ileri tetkikler için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Demirtaş'ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji servislerinde muayene edildiği bildirildi.