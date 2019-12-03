Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da kalp spazmı geçirdiği iddia edildi. Yapılan sağlık kontrolünde tehlikeli bir durum görülmedi. Buna rağmen dün daha ileri tetkikler için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Demirtaş'ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji servislerinde muayene edildiği bildirildi.
- Güncel
- 03.12.2019
- Gazete
Selahattin Demirtaş hastanede
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da kalp spazmı geçirdiği iddia edildi. Yapılan sağlık kontrolünde tehlikeli bir durum görülmedi.
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