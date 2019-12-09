Başkan Erdoğan, İslam ülkeleri liderlerine seslendi! "Güçlerimizi birleştirelim"

Recep Tayyip Erdoğan , İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda önemli mesajlar verdi:Müslümanlar kendi aralarında zekatı verecek olsa, İslam ülkelerinde fakir kalmaz. Müslümanlar olarak 1,7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz.ülkeleri coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Karadeniz'i Akdeniz 'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı, Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazı stratejik bağlantı noktalarından sadece birkaçıdır.tüm bu imkanlara rağmen, İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı, yüzde 10'u dahi bulmuyor. İslam ülkeleri arasında etkin işbirliği mekanizmasının hayata geçirilmesi önemlidir. Türkiye olarak hedeflerimize hep birlikte ulaşmak için tecrübelerimizi ve elimizdeki imkanları sizlerle paylaşmaya hazırız.üyesi ülkeler arasındaki ticari ve yatırım uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak için İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürleri tamamlandı.turizmde,Bu seneaşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz.Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Yaptığı konuşmada "Deprem insanoğlunun başına gelen en büyük felaketlerden biri. Bu zor durumda Arnavutluk halkının yanında olmak bizim için insani bir görevdir. İİ T üyesi 50 ülke el ele vererek Arnavutluk'u süratle ayağa kaldıralım" dedi.



ERDOĞAN İLE GURURLANIN

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li sanatçı Della Miles, aHaber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Kendi ülkemin başkanlarından hiçbiriyle tanışmadım. Başkan Erdoğan çok açık biri, benimle bile görüştü. Kimseye yukarıdan bakmayan bir başkanınız olduğu için gururlanmalısınız.