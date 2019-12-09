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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 12:31

'dan 'a "anladığı dilden" yanıt: On met à la porte les importuns

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı'nın ülkesine sınır dışı edilmesini, Fransızca 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' notu ile paylaştı.

On met à la porte les importuns

, Twitter'dan bakanlığın, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımını retweetleyerek, Fransızca olarak 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' notunu paylaştı.


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