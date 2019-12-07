Fransa'da grev ve protesto gösterilerinde olaylar yaşandı. Devam etmesi beklenen gösterilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına, Fransa seyahatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.
- Güncel
- 07.12.2019
- Gazete
Fransa’ya seyahat uyarısı
Fransa'da grev ve protesto gösterilerinde olaylar yaşandı. Devam etmesi beklenen gösterilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına, Fransa seyahatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.
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