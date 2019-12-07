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Fransa’ya seyahat uyarısı

Fransa'da grev ve protesto gösterilerinde olaylar yaşandı. Devam etmesi beklenen gösterilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına, Fransa seyahatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Fransa’ya seyahat uyarısı
Fransa'da grev ve protesto gösterilerinde olaylar yaşandı. Devam etmesi beklenen gösterilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına, Fransa seyahatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

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