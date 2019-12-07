Fransa’ya seyahat uyarısı Fransa'da grev ve protesto gösterilerinde olaylar yaşandı. Devam etmesi beklenen gösterilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına, Fransa seyahatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Fransa'da grev ve protesto gösterilerinde olaylar yaşandı. Devam etmesi beklenen gösterilerle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına, Fransa seyahatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı. TÜM MANŞETLER