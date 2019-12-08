İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığından açıklama: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.
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