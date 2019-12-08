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  • Son Güncelleme: 08.12.2019 11:16

İçişleri Bakanlığından açıklama: uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, uyruklu yabancı terörist savaşçının () ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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