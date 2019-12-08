İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.