Adalet Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:
(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık.
Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz.
Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika Yargı Reformu açıklaması
Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili olarak ''Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık" dedi.
Adalet Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:
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