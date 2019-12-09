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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:25

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika Yargı Reformu açıklaması

Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ile ilgili olarak ''Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık" dedi.

Bakan Gül'den Yargı Reformu açıklaması

Adalet Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

() Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık.

Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz.

Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız.

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