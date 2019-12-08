Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.12.2019 07:04
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 07:12

Cumhurbaşkanlığından soykırımı iftiralarını çürütecek proje! 1915.gov.tr yayında

soykırımı yalanlarını çürütmek için Cumhurbaşkanlığı, özel bir oluşturdu. Tarihsel bilgi ile verileri içeren ve İngilizce olarak hazırlanan “1915.gov.tr” isimli site ile soykırım iftiralarına cevap verilecek.

Türkiye iftiralara böyle cevap verecek!

Cumhurbaşkanlığı, soykırımı iddialarıyla ülkemiz aleyhine yürütülen saldırılara karşı özel bir kurdu. Tarihsel bilgi ve verileri içeren ve İngilizce olarak hazırlanan "1915.gov.tr" isimli internet sitesi ile soykırım iftiralarına cevap verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MEKTUBU DA VAR
İngilizce olarak yayına başlayan sitenin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı 'ın, "Bugünün dünyasında tarihten husumet çıkarmak ve yeni kavgalar üretmek kabul edilebilir olmadığı gibi ortak geleceğimizin inşası bakımından hiçbir şekilde yararlı değildir" sözleri yer alıyor. Sitede 1915 olayları hakkında yasal siyasal ve bilimsel kaynakların yanı sıra 'ın eski Ermenistan Devlet Başkanı Robert Kocharian'a mektubu, sözde soykırıma yönelik mesajları, 1915 olaylarına ilişkin mahkeme kararları yer alıyor.

9 SORUYA TEK TEK CEVAP
Web sitesinde ayrıca, 1970'lerde ve 1980'lerde Ermeni teröristleri tarafından yapılan saldırılar da belgeleriyle ortaya konuyor. Şehit ettikleri 31 Türk diplomatın ve aile üyelerinin listesi ile ASALA'nın yaptığı katliamları anlatan gazete kupürleri de bulunuyor. Sitede en çok sorulan 9 soruya verilen cevaplar da tek tek yer aldı.

İFTİRALARA CEVAPLAR
Sitenin amacını İletişim Başkanı şöyle özetledi: "Bu site tarihsel bilgi ve verileri merkeze alarak, her fırsatta ülkemizin önüne konan sözde Ermeni soykırımı iftirasına uluslararası alanda cevaplar veriyor. Böylelikle konunun siyaset alanda bir 'sopa' olarak kullanılmaması, tarihin siyasallaştırılmaması ve gerçek tarihsel bilginin açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin tezimize katkıda bulunmuş oluyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığından Sözde Ermeni soykırımı iftiralarını çürütecek proje! 1915.gov.tr yayında
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri