Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nce bugün kabul edilen (Ermeni iddialarına ilişkin) kararı reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, "Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, "Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Barış Pınarı Harekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!"
ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.
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