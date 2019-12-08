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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 07:28

'den o şehirlere son dakika kar uyarısı! 9 Aralık yurt genelinde

tarafından son dakika raporunu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Van ilinin güney ilçeleri ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde İşte 9 Aralık ...

O şehirlere son dakika kar uyarısı!

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği bildirildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

O BÖLGELERE YAĞIŞ UYARISI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van ilinin güney ilçeleri ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir" denildi.

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