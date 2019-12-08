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  • Son Güncelleme: 08.12.2019 20:26

Başkan Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret

Başkan , klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastası 'i hastanede ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan yaşayan efsaneye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'ndaki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

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