Başkan Erdoğan'dan yaşayan efsane Alaeddin Yavaşca'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'ndaki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'ndaki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.
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