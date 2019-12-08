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  • Son Güncelleme: 08.12.2019 19:50

Başkan Erdoğan'dan in ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.

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