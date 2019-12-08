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  • Son Güncelleme: 08.12.2019 18:26

Pazartesi yarın okullar tatil mi? ve Pazartesi i olacak mı? İşte MGM raporu

Pazartesi yarın okullar tatil mi? ve açıklamaları özellikle sosyal medyada öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Hava sıcaklıklarında pek bir değişiklik beklenmiyor. İşte il il ...

9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? MEB ve Valilik...

Okulların kar tatili olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Aralık (yarın) okullar tatil mi? Hava durumu uyarıları MGM tarafından güncel olarak yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

9 ARALIK PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

9 Aralık'ta okulların tatil olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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