Okulların kar tatili olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Aralık (yarın) okullar tatil mi? Hava durumu uyarıları MGM tarafından güncel olarak yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

9 ARALIK PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

9 Aralık'ta okulların tatil olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İL VE İLÇELERİN SON DAKİKA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ