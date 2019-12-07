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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 18:50

'den ’nün ’ye verilmesine tepki! Şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, 'nün 'ye verilmesini kınadı. Bakanlıktan yağılan açıklamada, "Masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

MSB'den o ödüle tepki!

Milli Savunma Bakanlığı, 'nün 'ye verilmesini kınadı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."

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