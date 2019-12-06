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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 13:26

: merkezli operasyonu: 16 gözaltı

haberi... merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonunda 16 kişi yakalandı. Şüphelilerden birisi kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, satıcılarına yönelik Niğde ve 'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Niğde'de 12, İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilo kubar esrar, 374,7 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu, öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden birisi kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.

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