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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 12:58

'ten li isme suç duyurusu!

, li Konya Milletvekili hakkında hakkında suç duyurusunda bulundu. tarafından yapılan açıklamada “Halkı yanıltıcı ve iftira içerikli söz konusu beyanların, insaf ve vicdanla bağdaşmadığı ifade edilen dilekçede, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının güven ve itibarını sarcısı beyanları nedeniyle İYİ hakkında, 'nda iftira suçunu düzenleyen hüküm gereği cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi” ifadeleri kullanıldı.

Diyanet'ten İYİ Partili isme suç duyurusu!

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, Yokuş'un, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İşleri Başkanlığı yöneticilerinin Cibuti'de yaptırılan caminin açılışına katılmaları için özel uçak kiralandığını öne sürdüğü, aynı iddianın grup toplantısında da gündeme geldiği belirtildi.

AFRİKA PARLAMENTER BİRLİĞİ KONFERANSI İÇİN...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti'deki cami açılışı için herhangi bir uçak kiralanmadığı bildirilen dilekçede, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere, Türk Hava Yollarının TK0686 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019'da Cibuti'ye hareket ettiği, ardından Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti'de bulunan Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.

Halkı yanıltıcı ve iftira içerikli söz konusu beyanların, insaf ve vicdanla bağdaşmadığı ifade edilen dilekçede, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının güven ve itibarını sarcısı beyanları nedeniyle İYİ hakkında, 'nda iftira suçunu düzenleyen hüküm gereği cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.

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