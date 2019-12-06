Santral filtresi yasadan çıkarıldı Başkan Erdoğan'ın veto ettiği, çevreye büyük zarar veren termik santrallere filtre takılmasını 2.5 yıl öteleyen düzenleme TBMM'de kanun metninden çıkarıldı. Oylamaya 322 vekil katıldı ve düzenlemenin kanundan çıkarılmasına 322 vekil de 'evet' oyu verdi.

Başkan Erdoğan'ın veto ettiği, çevreye büyük zarar veren termik santrallere filtre takılmasını 2.5 yıl öteleyen düzenleme TBMM'de kanun metninden çıkarıldı. Oylamaya 322 vekil katıldı ve düzenlemenin kanundan çıkarılmasına 322 vekil de 'evet' oyu verdi. TÜM MANŞETLER