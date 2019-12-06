Başkan Erdoğan'ın veto ettiği, çevreye büyük zarar veren termik santrallere filtre takılmasını 2.5 yıl öteleyen düzenleme TBMM'de kanun metninden çıkarıldı. Oylamaya 322 vekil katıldı ve düzenlemenin kanundan çıkarılmasına 322 vekil de 'evet' oyu verdi.
- Güncel
- 06.12.2019
- Gazete
Santral filtresi yasadan çıkarıldı
Başkan Erdoğan'ın veto ettiği, çevreye büyük zarar veren termik santrallere filtre takılmasını 2.5 yıl öteleyen düzenleme TBMM'de kanun metninden çıkarıldı. Oylamaya 322 vekil katıldı ve düzenlemenin kanundan çıkarılmasına 322 vekil de 'evet' oyu verdi.
- FETÖ’cü Okur’a 10 yıl ceza
- Rasulaynlı esnaftan Başkan Erdoğan'a teşekkür
- Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı!
- 'Ceza’ skandalının ardından o isim görevden alındı
- MSB açıkladı! Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.