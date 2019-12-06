Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG tarafından Resulayn'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, "Bebek katili YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.
- Güncel
- 06.12.2019
- Gazete
Resulayn’da YPG katliamı: 2 ölü
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG tarafından Resulayn'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, "Bebek katili YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.
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