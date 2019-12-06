Bugünkü
Takvim

Resulayn’da katliamı: 2 ölü

, / tarafından Resulayn'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, "Bebek katili YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Resulayn’da YPG katliamı: 2 ölü
Milli Savunma Bakanlığı, / tarafından Resulayn'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, "Bebek katili YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriResulayn’da YPG katliamı: 2 ölü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri