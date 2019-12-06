Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.12.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 07:07

Milli jetle ilgili flaş gelişme! Pakistan, Katar, Malezya...

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu beş ülke, İslam dünyasının güncel meselelerini gündeme getirmek ve çözüm bulmak amacıyla Malezya’nın başkenti ’da bir araya gelecek. ATAK, İHA ve MİLGEM projesinin de gündeme geleceği toplantıda; Savunma Sanayi Başkanı ’in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği (MMU) projesi için ortaklık konusunun da görüşüleceği belirtiliyor.

Yerli jet ile ilgili kritik hamle!

Londra'daki NATO zirvesinin ardından diplomasi trafiğine devam edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Aralık'ta Malezya'nın başkenti 'da düzenlenecek liderler zirvesine katılacak. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye; Pakistan Başbakanı İmran Khan, Endonezya Devlet Başkanı ve Katar Emiri Temim bin Hamed Âl-Sani de katılacak.

Müslümanların ortak kaygıları ve sorunlarının ele alınacağı zirvede, ekonomi ve savunma sanayi alanında yeni iş birlikleri ve fırsatlar da görüşülecek. Bu kapsamda son dönemde Pakistan, Endonezya ve Malezya ile savunma alanında önemli işbirlikleri yapan Türkiye'nin bu ülkeler ile yeni iş birliği kapılarını aralaması bekleniyor.

ORTAKLIK KONUSU GÖRÜŞÜLECEK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ATAK, İHA ve MİLGEM projesinin de gündeme geleceği toplantıda; Savunma Sanayi Başkanı 'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği (MMU) projesi için ortaklık konusunun da görüşüleceği belirtiliyor. Demir, yaptığı açıklamada Türkiye'nin yerli 5'inci nesil savaş uçağına 5 ülkenin şimdiden talip olduğunu söylemişti. Bu ülkeler arasında ise Pakistan, Katar, Azerbaycan, Endonezya ve Malezya olduğunu açıklamıştı.

Zirve kapsamında ayrıca Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın İslamofobi ile mücadele için medya alanında ortak bir platform oluşturulması da gündeme gelecek. Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı kurma kararı aldığını daha önce duyurmuştu. Han ''Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık'' demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMilli jetle ilgili flaş gelişme! Pakistan, Katar, Malezya...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri