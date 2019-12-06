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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 19:11

Son dakika: Ağrı'da korkutan ! İşte 6 Aralık listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ağrı'nın Tutak ilçesinde saat 18.54'te 3.5 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Ağrı'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.54'te Ağrı'nın Tutak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.12.06 18:59:07 39.6083 42.7660 14.8 -.- 2.1 -.- SUVAR-TUTAK (AGRI) İlksel
2019.12.06 18:54:37 38.7358 40.5858 13.7 -.- 3.3 3.1 KEKLIKDERE-GENC (BINGOL) İlksel
2019.12.06 18:54:20 39.6208 42.7418 6.4 -.- 3.3 3.3 ISAABAT-TUTAK (AGRI) REVIZE01 (2019.12.06 18:54:20)
2019.12.06 18:40:28 37.4900 26.8982 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.12.06 17:53:12 35.1903 23.8295 5.1 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.06 17:09:51 36.1353 33.4230 7.9 -.- 1.1 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.12.06 17:08:28 37.8615 29.6328 7.8 -.- 2.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.06 16:57:43 36.8802 29.0400 2.1 -.- 1.7 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2019.12.06 14:43:04 37.3452 35.4265 5.0 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) İlksel
2019.12.06 14:12:55 35.1917 23.8230 4.9 -.- 3.3 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.06 14:10:32 37.8227 29.6745 7.9 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.06 13:48:15 39.0097 41.5062 6.6 -.- 3.0 -.- DILIMLI-(MUS) İlksel
2019.12.06 13:39:49 39.5902 26.3898 5.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.06 13:23:26 35.2082 23.8555 5.0 -.- 4.0 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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