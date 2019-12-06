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FETÖ’cü Okur’a 10 yıl ceza

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve hakkında FETÖ'den dava açılan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yargılandığı davaya devam edildi. Okur'a FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ’cü Okur’a 10 yıl ceza
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve hakkında FETÖ'den dava açılan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yargılandığı davaya devam edildi. Okur'a FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

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