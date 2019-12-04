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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 07:48

Son dakika: 5 Aralık ve 'dan sefer iptalleri

Son dakika haberi... İstanbul () ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ve 'nun bazı seferleri yapılamayacak.

İDO'nun 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 07:50 Kadıköy-Yenikapı- seferleri iptal edildi.

Ayrıca, 08:30'da yapılacak Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferi de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'dan da iptaller geldi. Saat 07.00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci ile 10:00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya seferleri yapılamayacak.

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