Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri yapılamayacak.
İDO'nun 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
Ayrıca, 08:30'da yapılacak Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferi de gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'dan da iptaller geldi. Saat 07.00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci ile 10:00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya seferleri yapılamayacak.
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