Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin yaralandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı." ifadelerine yer verildi.
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