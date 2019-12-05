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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 19:47

açıkladı: 'daki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti!

: Bebek katili /, benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün ’da yaptığı saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.

MSB açıkladı! Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı

(), terör örgütü /'nin 'daki saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı." ifadelerine yer verildi.

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