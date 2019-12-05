

Ordu polisi, kameraları taradı. 20 saatte katil Özgür A.'yı saklandığı evde yakaladı. Cinayeti itiraf eden cani suç makinesi çıktı. 14 yıl önce bir çocuğu öldürdüğü anlaşıldı. 2018'de ise hırsızlıktan hapsi boyladı. 3 gün önce de hapisten kaçtı.







BENİM YAVRUM MELEKTİ

Gencecik bir kızımız daha hayattan koparıldı... Yürekleri yakan olay önceki akşam Ordu'da yaşandı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), oturduğu binada bıçaklı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Katil kaçtı. Abla Gizem Özdemir'in ise canavarı gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, "Beni aradı. Anahtarı istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum" ifadelerini kullandı. Talihsiz genç kız, dün gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlandı. Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. ise saklandığı evde yakalandı.







Anne Gülfer Özdemir, cenazede ayakta durmakta zorlandı.





Katil Özgür A. suçunu itiraf etti.





ARTIK YETER

Kadını el üstünde tutmak demek tabutuna omuz vermek midir?



Evleniyoruz öldürüyorsunuz, boşanıyoruz öldürüyorsunuz, seviyoruz öldürüyorsunuz, sizin sevginiz bile katil.



Hep aynı acı, hep aynı son.



Şule, Özge, Güleda, Ceren... Yeter!



Bir çiçeği daha kopardılar. Umutları, hayalleri, geleceği öldü.



Artık yeter! İdam gelmeli...







Balerin Ceren Özdemir hayatının baharındaydı. Eli bıçaklı bir cani onu kalbinden bıçakladı...







Katil Özgür A, Ceren'i adım adım takip etti. Genç kızın kapüşonlu caniyi fark ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.







Vatandaşlar katili linç etmeye çalıştı. Yaşanan arbedede Özgür A. polisi bıçakladı.









2005'te Ordu'da bir çocuğu öldürdü.



20 yıl hapis cezası aldı, ancak 13 yıl boyunca kaçtı.



2018'te hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı.



Tecavüz suçundan 7 yıl hapis yattı.



1 Aralık 2019'da cezaevinden kaçtı.



3 Aralık 2019'da Ceren'i hayattan kopardı.





