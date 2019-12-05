6 Aralık Afyon'da yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili son dakika Afyon Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. 6 Aralık 2019 Cuma günü Afyon'da hava sabah saatlerinde 2 derece, öğle saatlerinde 4 derece olacak. Yağmur ve karın görülmediği Konya'da yarın hava az bulutlu olacak. Afyon'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek. İşte güncel Afyon hava durumu raporu ve detaylar...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ