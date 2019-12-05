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  • 05.12.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 18:14

6 'da yarın mi? Kar tatili var mı? açıklaması...

Afyon'da yaşayan vatandaşlar, " oldu mu, kar tatili var mı?" Sorularının yanıtını Google'da arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaları güncel olarak yapılıyor. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Afyon'da yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Afyon'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde yağış olması bekleniyor. Don ve buzlanmanın iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

6 Aralık Afyon'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

6 Aralık Afyon'da yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili son dakika Afyon Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. 6 Aralık 2019 Cuma günü Afyon'da hava sabah saatlerinde 2 derece, öğle saatlerinde 4 derece olacak. Yağmur ve karın görülmediği Konya'da yarın hava az bulutlu olacak. Afyon'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek. İşte güncel Afyon hava durumu raporu ve detaylar...

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