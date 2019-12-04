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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 14:41

MSB duyurdu: / 45 masum sivili katletti!

, yaptığı açıklamada "Terör örgütü /, bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı" ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: PKK/YPG 45 masum sivili katletti!

nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim'de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalınarak devam edildiği belirtildi.

MSB'nin mücadelesinin teröristlerle olduğu ve masum sivillerin hedef alınmadığı vurgulanan açıklamada, "9 Ekim tarihinden bu yana /'li teröristlerce bölgesinde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivil katledilmiş, 55 sivil yaralanmıştır. Yurt içine yapılan havan/roket saldırılarında ise 22 masum vatandaşımız katledilmiş, 189 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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