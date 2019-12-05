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  • 05.12.2019 21:05
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 21:05

Başkan Erdoğan 'den ayrıldı

Başkan , özel uçak "TRK" ile saat 20.55'te yurda dönmek üzere resmi temaslar için bulunduğu 'nin başkenti 'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan İngiltere'den ayrıldı

Başkan Erdoğan, Stansted Havalimanı'ndan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'dan ayrıldı.

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