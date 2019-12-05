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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 21:35

merkezli / operasyonu

merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün bulundukları illerde adliyeye çıkarıldıkları, 6 zanlının ise dosyalarının ikamet ettikleri illere gönderildiği, 4'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, , ve 'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor ve öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.

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