NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camii'nin açılış töreninde hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Diyanet teşkilatımızla birlikte projeye öncülük eden herkesi ayrıca tebrik ediyorum. Cambridge Cami 5272 metrekare, bin 300 kişilik kapasiteye sahip. Çevre hassasiyeti, güneş panelleri ile Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Bu külliyede sergi salonu sosyal donatı da bulunuyor. Cambridge Cami külliyesi misafirperverliğimizi bu topraklarda yaşatacak.

"SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"

Cuma günü Londra Köprüsü'ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için ülkem adına taziyelerimi sunuyorum. İnsanlık olarak sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimiz daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında Irkçılık İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor.

"BU CAMİMİZ AYNI ZAMANDA AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİDİR"

Cambride Camii gerçekten güçlü bir işbirliğinin ürünüdür. Burada farklı kurumlarımızın çok büyük katkısı var. Caminin mütevelli heyetini ayrı olarak tebrik ediyorum. Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir. Ayrımcılığa karşı dayanışmanın timsali olan bu cami inşallah geleceğin, muhabbetin ve barışın örneği olacaktır.



"TERÖRLE İSLAM'I YAN YANA GEÇİŞTİREMEZSİNİZ"

Özellikle camilere ve diğer ibadethanelere yönelik saldırılar akıl almaz boyutlara ulaştı. Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz. İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum. Çok uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor.