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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:28

'li milletvekili Fikret Şahin, mahallesinden delege bile seçilemedi!

’de skandallar ile gündeme gelen ’li , mahallesinden delege bile seçilemedi. Şahin, daha önce binasında kendi resmini astırmasıyla ve 'daki toplantısında konuşma yapmış gibi fotoğraf çekip paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Şahin'in 'korsan konuşmacı' tavırları tepki çekmişti.

CHP'li milletvekili, mahallesinden şoku yaşadı

Altıeylül İlçe Başkanlığı'nın 'ndeki delege seçimlerinde, sandıktan beyaz liste önde çıktı. Başkan adaylarından M.Tugay Demiralp'in mavi listesine 66, Zekiye Uçar'ın yeşil listesine 131, Hakan Şehirli'nin beyaz listesine 227, bağımsız listeye 37 oy çıktı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

FOTOĞRAFINI ASTIRMIŞTI
Böylece Bahçelievler Mahallesi'ndeki 102 delege de belirlenmiş oldu. Bu sonuçla mavi listede yer alan CHP Milletvekili Fikret Şahin, delege seçilemedi. Şahin, daha önce binasında kendi resmini astırmasıyla ve 'daki toplantısında konuşma yapmış gibi fotoğraf çekip paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Şahin'in 'korsan konuşmacı' tavırları tepki çekmişti.

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