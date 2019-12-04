6 Aralık Edirne'de yarın okullar tatil mi? Edirne kar tatili son dakika Edirne Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı Trakya sınırından giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Peki, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Edirne'de kar tatili var mı? Edirne'de kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, bu hafta için Edirne'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Peki, Edirne'de kar yağışı ne zaman olacak?

EDİRNE'DE KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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