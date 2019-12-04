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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:34

6 Aralık Valiliği açıklama yaptı mı? Edirne yarın mi?

6 Aralık 'de yarın mi? Edirne'da yarın okullar tatil mi 6 Aralık Edirne'de var mı? açıklamaları neler? Edirne'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Öğrencilerin gözü Valilik'ten gelecek olan tatil açıklamasında. Edirne'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yanıtı haberimizde yer alıyor.. Etkili olan kar yağışıyla birlikte Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Edirne'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

6 Aralık Edirne'de yarın okullar tatil mi? Edirne kar tatili son dakika Edirne Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı Trakya sınırından giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Peki, Edirne'de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Edirne'de kar tatili var mı? Edirne'de kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, bu hafta için Edirne'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Peki, Edirne'de kar yağışı ne zaman olacak?

EDİRNE'DE KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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