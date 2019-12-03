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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 19:06

'de yarın mi? 4 Aralık Gümüşhane ve açıklama yaptı mı?

4 Aralık 'de yarın mi? Gümüşhane Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Gümüşhane'de kar tatili var mı? Gümüşhane'de kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Kar taneleri genellikle 3 mm çapında olurlar ve ağırlıkları binde beş(0,005) gramdır.

Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

4 Aralık Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi 4 Aralık Gümüşhane'de kar tatili var mı? Gümüşhane Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Gümüşhane'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Gümüşhane'de yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir?

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından şehir merkezinin zirveleri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar sonrası merkezde 5, Şiran ilçesinde 21, Kürtün'de 5, Köse'de 5 ve Kelkit'te 3 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi görevlileri, öncelikli olarak taşımalı eğitim yapılan ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylerin yollarını ulaşıma açmak için 11 ekiple karla mücadele çalışması yürütüyor.

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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