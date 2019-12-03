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  • 03.12.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 19:06

Kayseri'de yarın mi? 4 Aralık Kayseri son dakika Valilik ve MEB açıklama yaptı mı?

4 Aralık Kayseri'de yarın mi? Kayseri’de 4 Aralık Kayseri’de var mı? Kayseri Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Kayseri’de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Kayseri’de yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Kayseri'de bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak Erciyes Dağı ve çevresinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

4 Aralık Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika Kayseri Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Kayseri'de kar tatili var mı? Kayseri kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Kar taneleri genellikle 3 mm çapında olurlar ve ağırlıkları binde beş(0,005) gramdır.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak Erciyes Dağı ve çevresinde yerini kar yağışına bıraktı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yaptı. Polis ekipleri, kar yağışının artmasıyla bölgede zaman zaman araç geçişlerine izin vermedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle iş makineleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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