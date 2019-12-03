4 Aralık Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika Kayseri Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Kayseri'de kar tatili var mı? Kayseri kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Kar taneleri genellikle 3 mm çapında olurlar ve ağırlıkları binde beş(0,005) gramdır.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak Erciyes Dağı ve çevresinde yerini kar yağışına bıraktı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yaptı. Polis ekipleri, kar yağışının artmasıyla bölgede zaman zaman araç geçişlerine izin vermedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle iş makineleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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