Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunda yer alan bilgiye göre, parçalı bulutlu, az bulutlu ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yapılan açıklamada, bu hafta içi Ankara'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Peki, Ankara'da kar yağışı ne zaman olacak? İşte Ankara 5 günlük hava durumu raporu...

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Ankara'da 4 Aralık Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, çarşamba günü karla karışık yağmurlu havanın hakim olacağı bildirildi. Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 4 derece olacak.