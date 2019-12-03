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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 12:40

Meteoroloji'den Ankara için kar uyarısı! ? O güne dikkat!

ne zaman olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bu hafta kar yağışı etkili olacak. 'daki kar yağışı için gün verdi. Peki, Ankara'da kar yağışı ne zaman olacak? İşte Meteoroloji'den Ankara için yapılan hava durumu uyarıları...

Ankara için gün verildi! Kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunda yer alan bilgiye göre, parçalı bulutlu, az bulutlu ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yapılan açıklamada, bu hafta içi Ankara'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Peki, Ankara'da kar yağışı ne zaman olacak? İşte Ankara 5 günlük hava durumu raporu...

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Ankara'da 4 Aralık Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, çarşamba günü karla karışık yağmurlu havanın hakim olacağı bildirildi. Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 4 derece olacak.

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