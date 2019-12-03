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  • 03.12.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 12:28

hain darbe girişiminde askerlere vur emri veren 'cü Ahmet Taştan'a rekor ceza!

hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki askerlerin başında olan ve vur emri veren eski ’a rekor ceza verildi.

15 Temmuz'da vur emri vermişti! Rekor ceza!

'nün darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler ağır cezalara çarptırıldı.

Darbe girişimi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde () bulunması güvenlik kamera görüntüleriyle de tespit edilen, köprüdeki darbecileri emir komuta eden eski 'ın talimatları, '''yı ihlal'' suçundan başka davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanı Muammer Aygar ve eski Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'dan aldığı tespit edildi.

Yargılama sırasında tüm suçlamalara ve diğer sanık ve müşteki-mağdurların sorularına sürekli olarak "Hatırlamıyorum" diye cevap veren eski Binbaşı Taştan'ın, emrinde bulunan diğer askerlere, hedef gözeterek nişan almalarını söylediği, alınan beyanlar ve diğer delillerle ortaya koyuldu.

SANIK ASKERLER HER ŞEYİ ANLATTI
Davada beyanda bulunan sanıklardan Mert Hürriyetoğlu, eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın bayrakla üzerilerine gelen insanlara hedef gözeterek ateş ettiğini söyledi.

Diğer sanıklar da Taştan'ın halkın üzerine ateş ettiğini, akabinde karşısındaki vatandaşların yere yığıldığını gördükleri yargılama sırasında tek tek anlattı.

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