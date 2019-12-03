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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:14

Son dakika: 'da operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca / Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalandı. Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da ByLock operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, kullanıcısı olduğu belirlenen 20 şüpheliden 11'inin yakalandığı, diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdüğü belirtildi.

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