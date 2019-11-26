ByLock baskını Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor...

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor... TÜM MANŞETLER