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ByLock baskını

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor...

ByLock baskını
Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor...

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