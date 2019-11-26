Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor...
- Güncel
- 26.11.2019
- Gazete
ByLock baskını
Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor...
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