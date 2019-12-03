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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:21

Sahte peygamber Erol Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması!

Türkiye günlerdir Erol Evrenosoğlu'nun ölümü sonrası yaşananları konuşuyor. Şimdi de sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı. Evrenosoğlu’nun mezarının bulunduğu parselden yer satın almak isteyenlerin sayısı 100’ü bulunca Mezarlıklar Müdürlüğü satışları durdurdu.

Sahte peygamberin defnedildiği mezarlıkta talep patlaması!

Sahte peygamber 'nun defnedildiği 'daki 'na talep patlaması oldu. Evrenosoğlu'nun mezarının bulunduğu parselden yer satın almak isteyenlerin sayısı 100'ü bulunca satışları durdurdu.

DİYANET DİN GÖREVLİSİ GÖNDERMEMİŞTİ
ABD'de hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu için oğlu 'da mezar yeri başvurusunda bulundu. Oktay Evrenesoğlu Bursa'nın merkezindeki Pınarbaşı Mezarlığı'ndan yer satın almak istedi ancak bu talebi uygun görülmedi. Kendisine Bursa'nın dışındaki Hamitler Mezarlığı'ndan yer tahsisi yapıldı. Oktay Evrenesoğlu aile mezarlığı yapabilmek için 4 parsel satın aldı. Her bir mezar yeri için de 10 bin 500'er liradan toplam 42 bin TL ödedi. İskender Erol Evrenosoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din adamı göndermediği cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

MÜRİTLERDEN TALEP
Hürriyet'in haberine göre Evrenosoğlu'nun defnedildiği gün mezarının bulunduğu parselden yer almak için 100'e yakın başvuru yapıldı. Talepler sonraki günlerde de devam etti. Taleplerin Evrenosoğlu'nun takipçilerinden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine bu bölgeden mezar yeri satışı durduruldu. Ayrıca Evrenosoğlu'nun mezarında türbe benzeri bir yapılaşmaya izin de verilmeyeceği öğrenildi.

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ihsan ihsan

kendini peygamber ilan eden sapıktır.

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cevapla 03.12.2019 09:34
KAMİL . KAMİL .

VAH VAH dinimizi iyi öğrenelim ,HZ.MUHAMMED ten başka peygamber yoktur ,araştıralım efendimizin hayatını ,öbür alemdede duman olmayalım. benden söylemesi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.12.2019 09:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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