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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:07

'da kaçakçılık operasyonu!

'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan birini arama çalışmaları sürüyor.

Adana'da kaçakçılık operasyonu!

'da, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılardan birini arama çalışmaları sürüyor.

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