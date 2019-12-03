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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 19:04

'da yarın mi? 4 Aralık Kütahya kar tatili son dakika Valilik ve açıklama yaptı mı?

4 Aralık 'da yarın mi? Kütahya kar tatili son dakika Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Kütahya'da yarın okullar ? 4 Aralık Kütahya'da kar tatili var mı? Kütahya'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Kar taneleri genellikle 3 mm çapında olurlar ve ağırlıkları binde beş(0,005) gramdır.

Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

4 Aralık Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya'da yarın okullar tatil mi 4 Aralık Kütahya'da kar tatili var mı? Kütahya Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Kütahya'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Kütahya'da yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek.

KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek.

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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