4 Aralık Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu kar tatili son dakika Bolu Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Bolu'da kar tatili var mı? Bolu'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Kar taneleri genellikle 3 mm çapında olurlar ve ağırlıkları binde beş(0,005) gramdır.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek.

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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