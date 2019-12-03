4 Aralık Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili son dakika Ankara Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Ankara'da kar tatili var mı? Ankara'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, bu hafta içi Ankara'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Peki, Ankara'da kar yağışı ne zaman olacak? İşte Ankara 5 günlük hava durumu raporu....

ANKARA'DA KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Ankara'da 4 Aralık Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, çarşamba günü karla karışık yağmurlu havanın hakim olacağı bildirildi. Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 4 derece olacak.

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