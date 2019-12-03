Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.12.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 23:17

'den 4'lü zirvesi açıklaması

Başkan Erdoğan Londra'da  konulu 4'lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı ve Başbakanı ile bir araya geldi. İngiltere’den 4’lü Suriye zirvesine ilişkin, “Liderler sivillere saldırıların durması için görüş birliğinde” açıklaması yapıldı.

4'lü zirve sonrası İngiltere'den flaş açıklama

'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Türkiye Cumhurbaşkanı , Fransa Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı Angela ve İngiltere Başbakanı Boris 'ın katıldığı konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti.

LİDERLER MUTABIK KALDI
Liderler, Suriye'de sınır ötesi de dahil olmak üzere insani erişimin sağlanması ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

TÜM SALDIRILAR DURDURULACAK
Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye'deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı.

Anayasa Komitesi sürecine desteklerini yineleyen liderler, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No'lu BM kararının önemine vurgu yaptı.

Dörtlü Zirve'ye katılan liderler, Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki desteklerini de yineleyerek, bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİngiltere'den 4'lü Suriye zirvesi açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri