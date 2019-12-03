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  • 03.12.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 11:51

'de operasyonu! 'li ve 'li isimler gözaltında!

Terörle mücadele kapsamında ’de /’ya yönelik yapılan operasyonlarda Başkanı ve parti yöneticilerinin yanı sıra ’li ’un da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de PKK operasyonu! HDP'li ve CHP'li isimler gözaltında!

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü /'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE VAR
Aralarında Başkanı Meryem Uslu ve parti yöneticileri ile 'nin Gebze Belediyesi 'un da aralarında olduğu 22 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Kasım'da Gebze, Dilovası, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı daha sonra 22'ye yükselmişti.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konulmuştu.

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